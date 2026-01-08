Criação de novas empresas atinge máximo histórico em 2025

Segundo este relatório, foi nas áreas da construção, atividades imobiliárias, agricultura e tecnologias da informação que se verificaram os maiores crescimentos na criação de empresas no ano passado.

Destacam-se algumas atividades dentro destes setores, nomeadamente o alojamento de curta duração, que disparou 33%, bem como a programação informática, com uma subida de 28%, e a agricultura e pecuária, cujas novas empresas aumentaram 21% face ao ano anterior.

Por outro lado, o número de novas empresas caiu no setor dos transportes (-22%), com destaque para as `atividades de serviços de transporte de passageiros, a pedido, em veículo com condutor`, "cujas constituições de empresas desceram mais de dois dígitos pelo segundo ano consecutivo", lê-se, em comunicado.

No retalho também se registou uma queda, tendo-se verificado ainda um recuo nos novos restaurantes e as atividades de saúde.

Olhando para a distribuição pelo país, "o aumento das constituições de empresas em 2025 foi transversal", indica a Informa D&B, mas "concentrou-se sobretudo em distritos com maior densidade populacional e empresarial, como Leiria (+11%; +204 constituições), Braga (+6,7%; +247 constituições), Porto (+4,8%; + 418 constituições) e Lisboa (+2,1%; +338 constituições)".

Por seu lado, as insolvências caíram, com 2.037 empresas a iniciarem um processo de insolvência em 2025, o que corresponde a uma descida de 2,2% face ao ano anterior.