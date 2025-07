Crise nas vinhas. Ministro da Agricultura diz que futuros apoios implicam menos produção

O mais importante, aponta na Antena 1, é garantir o rendimento de quem hoje produz mas não consegue vender. Ouvida esta manhã também na rádio pública, a Confederação Nacional da Agricultura pede a intervenção do próprio primeiro-ministro, para resolver a crise que afeta o sector.

No dia em que os viticultores da região se manifestam, na Régua, contra a crise que afeta o sector, o governante afirma que os apoios excecionais que têm sido dados não podem continuar, considerando que não estão a resolver a situação., sublinha José Manuel Fernandes no, doda Antena 1.Nas contas apresentadas pelo ministro da Agricultura, já foram gastos 54 milhões de euros em destilações desde 2020, isto é, "destruir vinho e transformá-lo em álcool para fins industriais".O Governo promete apoios para quem for obrigado a mudar de vida, a trocar o vinho por outras colheitas com menos parcelas da região demarcada ficam dedicadas ao vinho.