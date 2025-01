CTP lança campanha para combater ideia de excesso de turismo

"O turismo continua a ser o motor da economia, não sou eu que o digo, é o Governo, a oposição, o Banco de Portugal, a Comissão Europeia. [...] Quase que diria que não deveria ser necessário fazer uma campanha destas, mas, de facto, vivemos num país em que temos de enaltecer as partes negativas e as positivas gostamos pouco de elogiar", referiu o presidente da CTP, Francisco Calheiros.

A campanha, desenvolvida pela CTP com o apoio do Turismo de Portugal, decorre entre hoje e 13 de março e foi apresentada no Centro Cultural de Belém, em Lisboa, numa sessão que contou com a presença do secretário de Estado do Turismo, Pedro Machado, e do presidente do Turismo de Portugal, Carlos Abade.

"É mais do que uma comunicação, acho que é um grande desafio para o país saber que pode e deve contar com turismo, para não só crescer e desenvolver-se, mas, mais do que isso, para ser um país mais justo, moderno e mais competitivo", apontou o secretário de Estado.

Já o presidente do Turismo de Portugal salientou que "o sucesso do turismo não há de ser medido pelo número de turistas que entram" no país, mas sim "pela capacidade que tem de entregar valor à economia e às pessoas".

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, que não pôde estar presente por ter estado nos Estados Unidos a participar nas cerimónias fúnebres do antigo Presidente Jimmy Carter, na quinta-feira, realçou, numa mensagem gravada, que o turismo "é uma exportação fundamental" e que "alinha" na campanha que tem como objetivo combater a "ideia de que turismo é uma atividade económica que acaba por bloquear outras atividades do país".

A campanha baseia-se em testemunhos de personalidades conhecidas e desconhecidas, de várias atividades e regiões do país, como uma varina da Nazaré ou um piloto de voos turísticos, que, de alguma forma, beneficiam com o crescimento da atividade turística.