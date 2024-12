CTT chegam a acordo para comprar espanhola CACESA por 104 milhões

Em comunicado, o presidente executivo dos CTT, João Bento, considera que esta aquisição "é um marco importante no caminho de transformação" que a empresa tem vindo a fazer para se tornar num "operador logístico de e-commerce de referência na Península Ibérica".

"Estamos muito satisfeitos por integrar esta empresa no nosso portefólio, pois trata-se de um passo natural para reforçar o papel cada vez mais relevante dos CTT em todas componentes da cadeia de valor do comércio eletrónico, do envio à devolução, fortalecendo as relações comerciais com clientes de todo o mundo", acrescenta.

Os CTT - Correios de Portugal referem ainda que, do ponto de vista estratégico, este passo permite acelerar a transformação do negócio dos CTT, que se apresentam "cada vez mais como um operador logístico de `e-commerce`".

"Numa altura em que o retalho online é cada vez mais transfronteiriço, as soluções integradas de desalfandegamento assumem um papel crucial na estratégia de crescimento nessa cadeia de valor", sublinha.

Na nota, os CTT dizem esperar que esta compra gere sinergias operacionais superiores a cinco milhões de euros.

Explica ainda que as principais sinergias em termos de receitas deverão crescer com a expansão dos serviços de distribuição de última milha e da integração com os processos aduaneiros dos CTT.

"Espera-se que as sinergias de custos se materializem através do aumento da eficiência nas operações de tratamento aduaneiro e da eliminação de duplicações de gastos gerais", refere.

A CACESA opera uma plataforma de desalfandegamento de `e-commerce` internacional, sendo um relevante fornecedor em Espanha e noutros mercados europeus, focada principalmente em operadores de comércio eletrónico tradicionais.

A empresa também oferece serviços adicionais de distribuição de encomendas de última milha, assim como de transporte de carga, incluindo frete aéreo/marítimo e expresso.

A CACESA está presente em 15 países, sendo Espanha, Itália, Bélgica e Polónia os seus principais mercados.