Custo do trabalho aumenta 5,2% no 1.º trimestre

No segundo trimestre, face ao mesmo trimestre de 2024, a evolução do Índice do Custo de Trabalho (ICT) resultou da conjugação do aumento de 5,9% no custo médio por trabalhador (5,9% no trimestre anterior) e da subida de 0,6% no número de horas efetivamente trabalhadas por trabalhador (1,6% no trimestre anterior).

Refere o INE que o aumento do custo médio por trabalhador foi transversal a todas as atividades económicas, tendo os aumentos sido maiores na Administração Pública (6,7%) e menores nos Serviços (5,2%).

A Construção e a Indústria apresentaram aumentos acima dos registados no trimestre anterior enquanto os Serviços e a Administração Pública registaram aumentos menores.

As horas efetivamente trabalhadas por trabalhador aumentaram em todas as atividades económicas, com exceção da Administração Pública, onde diminuíram 2,7%.

O maior acréscimo foi observado na Indústria (3,2%) e o menor nos Serviços (2,1%). Em resultado destas variações, o ICT aumentou em todas as atividades económicas, tendo o maior acréscimo sido observado na Administração Pública (9,5%).

Os custos do trabalho incluem tanto os custos salariais (por hora efetivamente trabalhada) como os outros custos (também por hora efetivamente trabalhada).