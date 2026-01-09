Custos de construção de habitação nova sobem 4,5% em novembro

A variação homóloga do Índice de Custos de Construção de Habitação Nova (ICCHN) situou-se em 4,5% em novembro, uma taxa superior em 0,1 pontos percentuais face à observada em outubro -- entretanto revista em alta --, refere o Instituto Nacional de Estatística (INE).

Depois de em outubro ter verificado uma variação homóloga de 1,3%, o preço dos materiais subiu 1,0% em novembro, enquanto a variação relativa ao custo da mão-de-obra aumentou 0,6 pontos percentuais face a outubro para 8,7%.

De acordo com o INE, entre os materiais que mais influenciaram positivamente a variação agregada do preço estão os vidros e espelhos, que subiram cerca de 25%, e os móveis de cozinha, os artigos sanitários e elevadores, escadas e tapetes rolantes, todos com subidas de 5%.

Em sentido contrário, betumes e chapa de aço macio e galvanizada desceram 10% e os materiais de revestimento, isolamentos e impermeabilização e os produtos cerâmicos baixaram cerca de 5%.

Numa análise em cadeia, a taxa de variação mensal do ICCHN foi de 0,4% em setembro, mais 0,2 pontos percentuais do que no mês anterior, com o custo dos materiais a recuar 0,2% e a mão-de-obra a avançar 1,1%.