O crédito ao consumo concedido em junho sofreu uma travagem. Houve uma queda de 6,2 por cento no número de novos contratos, face a maio, segundo os dados do Banco de Portugal.

No total, as famílias pediram 633 milhões de euros em empréstimos para o consumo em junho, menos 46 milhões que no mês anterior..



A queda registada aconteceu nas várias categorias de créditos ao consumo.

Mas, sobretudo, nos créditos pessoais e empréstimos para compra de carro.



Na comparação com junho do ano passado, este tipo de empréstimo também caiu, mas menos 0,6por cento.