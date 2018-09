Data da greve europeia dos trabalhadores da Ryanair anunciada na quinta-feira

Lusa12 Set, 2018, 09:34 | Economia

As mesmas fontes precisaram que está marcada uma conferência de imprensa durante a manhã de quinta-feira, em Bruxelas, e que para a tarde estão agendadas reuniões com os chefes de gabinete do presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, e da comissária do Emprego, Assuntos Sociais, Competências e Mobilidade dos Trabalhadores, Marianne Thyssen.

Anunciada como a maior greve na companhia aérea de baixo custo, a imprensa internacional avançou que o protesto de pilotos, tripulantes de cabine e de 'handling' de vários países, incluindo Portugal, deverá acontecer a 28 de setembro, mas ainda não houve confirmação oficial da data.

No dia 7 de setembro, sindicatos europeus, incluindo o português Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil (SNPVAC) anunciaram que iria avançar uma greve ao trabalho na Ryanair.

Na altura, em declarações à Lusa, a presidente do SNPVAC, Luciana Passo, tinha adiantado que o dia, ou dias, da greve seria conhecido até 13 de setembro, anunciando que a paralisação iria ocorrer na última semana do mês.

A greve está a ser convocada por dois sindicatos italianos, o SNPVAC, uma estrutura sindical belga, duas espanholas e uma holandesa.

Em cima da mesa está, nomeadamente, a exigência para que os contratos de trabalho da Ryanair sejam feitos segundo a lei laboral nacional de cada país, e não a irlandesa, que tem sido a usada pelo grupo.

Na terça-feira, a transportadora aérea anunciou o cancelamento de 150 voos de ou para a Alemanha, no âmbito de uma greve de pilotos e tripulantes de cabine.