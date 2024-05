David D. Friedman falou sobre virtudes e falhas de mercado, na FEP

O economista norte-americano é filho de Milton Friedman, galardoado com o Nobel e considerado o líder intelectual da Escola de Chicago.Apesar de ser licenciado em Química e Física e de ter concluído um doutoramento em Física, David D. Friedman ensina Economia e assume-se como "anarco-capitalista". No seu livro "The Machinery of Freedom", alega que as funções do Estado podem ser desempenhadas voluntariamente pelo sector privado.Perante os estudantes portuenses, David D. Friedman defendeu as virtudes do mercado livre e de o Governo não intervir nem sequer nas situações de "falhas de mercado" - habitualmente consideradas uma justificação para a atuação do Governo e dos poderes públicos. O economista também acredita que as eleições e a escolha dos eleitores nas urnas podem ser substituídas pela escolha dos consumidores e do mercado.