De Pedrógão Grande a Leiria são quase três horas de distância em carreira interurbana

"O trajeto demora cerca de 2:40 minutos de Pedrógão Grande e efetua 21 paragens até ao Terminal de Leiria. No caso de Figueiró dos Vinhos, o tempo de percurso é de cerca de 2:10 minutos e efetua 18 paragens", revelou à agência Lusa o administrador da Rodoviária do Tejo Paulo Carvalho.

Segundo Paulo Carvalho, "para estas duas localidades o horário para Leiria inicia às 06:00 de Pedrógão Grande e 06:30 de Figueiró dos Vinhos, com transbordo em Pombal às 08:05 e chegada a Leiria pelas 08:45".

"No regresso aos locais de origem, parte de Leiria às 17:30, efetua transbordo em Pombal às 18:25 e chegada a Figueiró dos Vinhos pelas 19:37 e Pedrógão Grande às 20:05", adiantou.

Ainda segundo o administrador, um cidadão de Castanheira de Pera "não tem horário para se poder deslocar a Leiria e Coimbra" em carreira interurbana.

Estes são os concelhos onde se centram, este ano, as comemorações do Dia de Portugal.

A Comunidade Intermunicipal da Região de Leiria (CIMRL) concessionou o serviço de transportes públicos à Rodoviária do Tejo, por um período de quatro anos, numa operação na ordem dos 25 milhões de euros desenvolvida pela Rodoviária do Lis II desde 01 de janeiro.

A CIMRL integra os municípios de Alvaiázere, Ansião, Batalha, Castanheira de Pera, Figueiró dos Vinhos, Leiria, Marinha Grande, Pedrógão Grande, Pombal e Porto de Mós.

Já na Rede Expressos, numa pesquisa no seu sítio na Internet, a Lusa não encontrou viagens entre Castanheira de Pera e Leiria, nem o sentido inverso, mas há ligação a Coimbra.

Na mesma rede, para hoje, a viagem Pedrógão Grande -- Leiria obriga a duas paragens, uma em Figueiró dos Vinhos e outra em Coimbra, havendo nesta cidade a obrigatoriedade de mudança de autocarro e tempo de espera, para chegar a Leiria em duas horas e vinte minutos ou três horas e cinco minutos, dependendo de um dos dois horários disponíveis, numa distância de 143 quilómetros.

Paulo Carvalho adiantou que a CIMRL tem vindo a reunir com a empresa "no sentido de projetar um serviço mais direto a Leiria, com origem nesta parte mais a norte do distrito".

"A ideia passa por aproveitar serviços locais regulares e a pedido para alimentar nos eixos principais serviços mais longos que permitam ligar todos estes concelhos à capital de distrito", referiu este responsável.

O 1.º secretário executivo da CIMRL, Paulo Batista Santos, explicou que, no âmbito da concessão, "está previsto um plano de ajustamento das linhas atuais que irão permitir uma ligação direta entre os concelhos do norte da Região de Leiria, nomeadamente Castanheira de Pera, Figueiró dos Vinhos, Pedrógão Grande e não só, à Região de Leiria e à cidade [de Leiria] em particular".

Essa operação será feita através da mesma viatura, que fará a ligação por via do Itinerário Complementar 8 até Pombal, declarou, sendo que depois de Pombal esta viatura fará um percurso pela Estrada Nacional 1 (com paragens no percurso) e os utilizadores terão em Pombal a possibilidade de viagem rápida pela Autoestrada 1.

Paulo Batista Santos garantiu que, "de Porto de Mós a Castanheira de Pera, será possível ter ligações próximas e complementares àquilo que é hoje também o serviço de transporte flexível".

O transporte flexível a pedido da CIMRL arrancou em janeiro de 2023 e permite ao passageiro fazer antecipadamente a reserva da sua viagem, até às 15:00 do dia anterior ao dia da viagem, através de uma chamada para o número de telefone 800 24 25 26 (nos dias úteis, entre as 09:00 e as 15:00), realizado com recurso a táxis.

Este encaminha os passageiros para os pontos de ligação ao serviço público de transportes.

O 1.º secretário executivo acrescentou que a CIMRL apresentou uma candidatura ao Plano de Recuperação e Resiliência para seis autocarros, três dos quais para "afetar às linhas no norte da região de ligação à cidade de Leiria".

Esperando que as novas linhas estejam em operação até ao final do ano, Paulo Batista Santos destacou que vão ter "um adicional", um título único.

"Naturalmente a maior pressão é de quem está a norte da região para vir para a cidade, mas também queremos que cada vez mais seja [dada] a possibilidade das pessoas da cidade, dos centros urbanos, poderem deslocar-se para estes territórios mais do interior", esclareceu.

Segundo este responsável, o título único vai permitir que o cidadão possa andar no Mobilis (transporte urbanos de Leiria), TUMG (Marinha Grande), Pombus (Pombal) e no serviço da Rodoviária do Lis, sendo que a CIMRL comparticipa 50% do valor do passe.