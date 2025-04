Há mais contribuintes abrangidos pelo IRS automático e, pela primeira vez, vai poder deduzir parte da despesa, com serviço doméstico.



O Governo espera que os reembolsos sejam mais rápidos e aponta para menos de 13 dias.



Mas o valor do imposto devolvido pode ser menor - ou pode ter mesmo de pagar - devido às alterações às tabelas de retenção de IRS no ano passado.