DECO diz que orçamento não vai melhorar a economia das famílias com dificuldades

A Associação para a Defesa do Consumidor considera que o Orçamento do Estado para 2026 não vai melhorar a situação das famílias que vivem com mais dificuldades. Natália Nunes admite que o documento tem medidas positivas, mas considera que estas terão um efeito insignificante.