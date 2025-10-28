Economia
Orçamento do Estado 2026
DECO diz que orçamento não vai melhorar a economia das famílias com dificuldades
A Associação para a Defesa do Consumidor considera que o Orçamento do Estado para 2026 não vai melhorar a situação das famílias que vivem com mais dificuldades. Natália Nunes admite que o documento tem medidas positivas, mas considera que estas terão um efeito insignificante.
Foto: Thong Vo - Unsplash
