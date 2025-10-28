EM DIRETO
OE2026. Parlamento vota proposta na generalidade

DECO diz que orçamento não vai melhorar a economia das famílias com dificuldades

A Associação para a Defesa do Consumidor considera que o Orçamento do Estado para 2026 não vai melhorar a situação das famílias que vivem com mais dificuldades. Natália Nunes admite que o documento tem medidas positivas, mas considera que estas terão um efeito insignificante.

Antena 1 /

Foto: Thong Vo - Unsplash

A coordenadora do gabinete de proteção financeira da DECO refere que não é com este orçamento que as famílias vão sentir um aumento no rendimento mensal.
Natália Nunes critica também a falta de medidas neste orçamento que façam as pessoas pensar em poupar para a reforma. O papei do Estado é também criar um incentivo à poupança e isso não está a acontecer, refere. 

