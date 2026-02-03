Deco Proteste cria linha telefónica de apoio às populações afetadas

Em comunicado, a organização de defesa dos consumidores avança que, através do número 211 215 656, os afetados pela tempestade Kristin podem clarificar como aceder aos apoios, como acionar seguros e como defender os seus direitos perante falhas prolongadas de serviços essenciais como água, eletricidade e telecomunicações.

O objetivo, salienta, é garantir um "apoio direto aos consumidores" e também "esclarece[r], de forma prática, quais as medidas anunciadas pelo Governo e como devem ser usadas".

Dez pessoas morreram desde a semana passada na sequência do mau tempo. A Proteção Civil contabilizou cinco mortes diretamente associadas à passagem da depressão Kristin e a Câmara da Marinha Grande anunciou uma outra vítima mortal, a que se somaram depois quatro óbitos registados por quedas de telhados (durante reparações) ou intoxicação com origem num gerador.

A destruição total ou parcial de casas, empresas e equipamentos, quedas de árvores e de estruturas, cortes ou condicionamentos de estradas e serviços de transporte, em especial linhas ferroviárias, o fecho de escolas e cortes de energia, água e comunicações são as principais consequências materiais do temporal, que provocou algumas centenas de feridos e desalojados.

Leiria, Coimbra e Santarém são os distritos com mais estragos.

O Governo decretou situação de calamidade até ao próximo domingo para 68 concelhos e anunciou um pacote de medidas de apoio até 2,5 mil milhões de euros.