DECO recebe 50 denúncias de alegadas irregularidades no IVA Zero

Foto: Lusa

A isenção do IVA aplica-se a 46 produtos considerados essenciais para combater os efeitos da inflação no orçamento das famílias. Mas à Associação para Defesa do Consumidor chegaram já vários relatos de que nem tudo está a correr como devia.