Depois de Centeno, Nadia Calviño abandona corrida ao FMI

02 Ago, 2019, 11:18 / atualizado em 02 Ago, 2019, 11:42

“Espanha está sempre disposta a promover o consenso entre os países da União Europeia para escolher uma candidatura comum à liderança do FMI. Assim, anunciamos que o Governo aposta por alcançar um acordo europeu, sem que a ministra de Economia, Nadia Calviño, participe na fase seguinte”, avança o palácio da Moncloa em comunicado.



O Governo espanhol “vai continuar a trabalhar para promover a gestão das organizações internacionais e considera uma honra que, qualquer um dos seus membros, possa ser considerado, agora e no futuro, como garantia ao mais alto nível”.



Os ministros das Finanças e da Economia da União Europeia estão a eleger o candidato europeu ao cargo de diretor-geral do FMI, cargo deixado vago com a saída de Christine Lagarde para a presidência do BCE.



Depois de uma primeira ronda, que terminou sem consenso, o processo está a ser repetido até ser encontrado um nome que reúna o consenso.



Com o abandono de Nadia Calviño, a candidata que reunia menos apoios, os países do sul da Europa ficam sem candidatos.



Estão agora na corrida apenas três candidatos: o holandês Jeroen Dijsselbloem, o governador do banco central finlandês, Olli Rehn, e a búlgara Kristalina Georgieva, atual número dois do Banco Mundial.



A escolha tem de ter maioria qualificada.