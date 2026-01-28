Depressão Kristin. Equipas da NOS estão no terreno a trabalhar na imediata normalização
As equipas da NOS estão no terreno a trabalhar, na sequência das perturbações causadas pela depressão Kristin, na imediata normalização logo que as condições permitam acesso às vias rodoviárias e fornecimento de energia.
A informação foi avançada à Lusa por fonte oficial da operadora de comunicações eletrónicas.
"Face às perturbações causadas pela depressão Kristin, as equipas da NOS encontram-se, no terreno, a monitorizar a evolução de cada situação específica e a trabalhar na sua imediata normalização, logo que as condições o permitem, nomeadamente o acesso às vias rodoviárias e o fornecimento de energia", referiu a fonte.
Mais de 300 mil clientes dos operadores de comunicações eletrónicas Meo, NOS, Vodafone e Nowo foram afetados pelo mau tempo, disse hoje à Lusa fonte oficial da Autoridade Nacional de Comunicações (Anacom).
Quanto às regiões afetadas, a Anacom indicou Coimbra, Castelo Branco, Faro, Leiria, Lisboa, Portalegre, Porto, Santarém, Setúbal e Viseu.
A passagem da depressão Kristin pelo continente português provocou hoje quatro mortes, indicou a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), numa nota de esclarecimento.
Em causa estão uma vítima mortal no concelho de Vila Franca de Xira, no distrito de Lisboa, e três no concelho de Leiria.
A passagem da depressão Kristin por território português deixou um rastro de destruição, provocando, além dos quatro mortos, vários desalojados.
Os distritos mais afetados foram Leiria (por onde a depressão entrou no território continental), Coimbra, Santarém e Lisboa.
Quedas de árvores e de estruturas, corte ou o condicionamento de estradas e serviços de transporte, em especial linhas ferroviárias, fecho de escolas e cortes de energia, água e comunicações, foram as principais consequências do temporal.
A Proteção Civil está em estado de prontidão especial para nível 4, o máximo, em toda a orla costeira entre Viana do Castelo e Setúbal, e há avisos meteorológicos vermelhos (nível mais grave) em toda a costa do continente.