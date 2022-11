Deputados de Macau preocupados com perdas milionárias em fundos e Reserva Financeira

Em causa estão perdas no Fundo de Segurança Social de 7,63 mil milhões de patacas (947 milhões de euros), de 1,91 mil milhões de patacas (237 milhões de euros) no Fundo de Pensões e de 17 mil milhões de patacas (2,1 mil milhões de euros) na Reserva Financeira, precisou aos jornalistas a presidente da Comissão de Acompanhamento para os Assuntos de Finanças Públicas da Assembleia Legislativa (AL).

"Na análise dessas despesas e receitas [dos fundos], no primeiro semestre registou-se uma perda líquida de 8,3 mil milhões de patacas" (1,03 mil milhões de euros), o que "acontece pela primeira vez", salientou Wong Kit Cheng, que lidera a comissão que reuniu hoje, no âmbito do acompanhamento do relatório de Execução orçamental do Plano de Investimentos e Despesas de Desenvolvimento da Administração (PIDDA) e do relatório intercalar da execução orçamental deste ano.

Wong Kit Cheng acrescentou que foram pedidos esclarecimentos ao Governo sobre a perda de 17 mil milhões de patacas em investimentos da reserva financeira, adiantando que a justificação inicial dada aos deputados prende-se com "oscilações no mercado internacional".

As autoridades já tinham indicado em outubro que a reserva financeira do território perdera valor durante oito meses consecutivos, registando uma queda de quase 13 mil milhões de patacas (1,64 mil milhões de euros) em agosto, atingindo então 580 mil milhões de patacas (73,1 mil milhões de euros).

Este é o valor mais baixo registado pela reserva financeira desde maio de 2020.

Outra preocupação dos deputados, que motivou mais um pedido de esclarecimento ao Executivo liderado por Ho Iat Seng, diz respeito à baixa execução orçamental na área da secretaria para os Assuntos Sociais e Cultura, de apenas 28,4%.