Derrapagens de tempo nas obras públicas são constantes

Foto: João Marques - RTP

As derrapagens de prazos das obras públicas em Portugal são constantes. De acordo com o Tribunal de contas, em média os projetos demoram mais um ano e quatro meses a serem concluídos do que inicialmente previsto. Já a derrapagem financeira é difícil de avaliar, uma vez que falta de informação.