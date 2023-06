"Estado esconde informação sobre obras públicas", acusa Transparência e Integridade

A Associação Transparência e Integridade confirma as desconfianças e refere que o Estado esconde informação sobre as obras públicas, após o Tribunal de Contas revelar esta quarta-feira um relatório que alerta para a falta de dados sobre as contas de algumas obras públicas.