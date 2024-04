Descida do IRS beneficia contribuintes com rendimentos mais altos

A descida do IRS aprovada agora pelo Governo vai beneficiar todos os contribuintes. Mesmo as famílias com rendimentos mais altos vão pagar menos, devido à diminuição das taxas até ao oitavo escalão.

Quem recebe 1.300 euros brutos mensais vai ter um ganho líquido de 27 euros por mês em relação ao ano passado. Se fizermos a comparação com a taxa que já está em vigor este ano, aprovada pelo anterior governo, o ganho é de apenas mais 4 euros mensais.



Para rendimentos brutos mensais de 3 mil euros, há um acréscimo de 84 euros líquidos face a 2023. Mas em relação ao que já está em vigor este ano aprovado pelo governo anterior a subida é de apenas 31 euros por mês.



Para salários de 5 mil euros brutos, há um ganho no rendimento líquido de 102 euros face ao ano passado. Comparando com as taxas já em vigor, a decisão do novo Governo representa um beneficio de mais 43 euros mensais.