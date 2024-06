Descida dos juros. Lagarde admite "manter o pé no travão"

Christine Lagarde realça que vai ser necessário vigilância, empenho e perseverança.



Num artigo no jornal Público, Lagarde salienta que não será fácil mas que se está no bom caminho para se atingir a meta dos 2% no próximo ano.



Para isso, a presidente do BCE realça que vai ser necessário manter os custos do financiamento num nível suficientemente restritivo.



Ou seja, as taxas de juro não vão descer rapidamente, mas o processo de redução já começou esta semana com a descida de de 0,25 pontos percentuais.



Porém, diz que é preciso manter o pé no travão.