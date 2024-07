Descida IRS. Novas tabelas vão entrar em vigor a 1 de setembro

"Na sequência da promulgação do Decreto da AR n.º 7/XVI, pelo Senhor Presidente da República, que altera a tabela de taxas do IRS, o Governo irá aprovar novas tabelas de retenção na fonte que refletirão a redução de taxas do IRS", indica o Ministério das Finanças em comunicado enviado esta sexta-feira.







O Governo irá igualmente aprovar um mecanismo para fazer retroagir essa redução das taxas de IRS, que terá em conta as retenções na fonte já aplicadas sobre os rendimentos do trabalho e pensões.





A decisão do Governo surge três dias depois de o presidente da República ter promulgado a redução do IRS até ao sexto escalão, um diploma que teve origem num projeto do PS e que foi aprovado na Assembleia da República pela oposição, contra a vontade do Governo.





O texto apresentado pela Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública, a partir do projeto de lei do PS, teve votos contra apenas dos dois partidos que suportam o Governo, PSD e CDS-PP, e passou com a abstenção do Chega e votos a favor de PS, IL, BE, PCP, Livre e PAN.





Pouco antes do anúncio do Ministério das Finanças, o Chega tinha avançado que apresentou um projeto de resolução na Assembleia da República para que o Governo atualize de imediato as tabelas de IRS.