Desemprego estável na zona euro e na UE em junho

Na comparação com maio, a taxa de desemprego subiu 0,1 pontos percentuais nos países da área do euro e manteve-se no conjunto dos 27 Estados-membros.

O serviço estatístico europeu indica ainda que um total de 13.258 milhões de pessoas estavam desempregadas em junho, das quais 11.122 milhões na zona euro.

Entre os Estados-membros, segundo os dados do Eurostat, Espanha (11,5%), Grécia (9,6%), Finlândia e Suécia (8,3% cada) tiveram as maiores taxas de desemprego, em junho.

No outro extremo da tabela, com as menores taxas, estão a República Checa (2,7%), a Polónia (3,0%), a Eslovénia e Malta (3,1% cada).

Em Portugal, a taxa de desemprego subiu para 6,7% em junho, face a 6,3% homólogos e aos 6,5% de maio.