Desemprego mantém-se nos 5,6% em janeiro, o mínimo de 23 anos

Nas Estimativas Mensais de Emprego e Desemprego hoje publicadas, o INE manteve, nos 5,6%, a previsão divulgada em 29 de janeiro da taxa de desemprego de dezembro do ano passado, a mais baixa desde fevereiro de 2002, quando igualou aquele valor.

Em janeiro, a taxa de desemprego de mulheres (6,2%) superou a de homens (5,0%) em 1,2 pontos percentuais, situando-se a taxa de desemprego de adultos em 4,7%, valor idêntico ao de novembro e dezembro de 2025 e o mais baixo desde abril de 2002 (4,4%),



Já a taxa de desemprego de jovens recuou 0,4 pontos percentuais face ao mês anterior, situando-se em 18,2% e alcançando o nível mais baixo desde abril de 2023, quando igualou aquele valor.