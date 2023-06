Desemprego na OCDE mantém-se em mínimo de 4,8% e Portugal tem 12.ª taxa mais alta

De acordo com os dados hoje divulgados, Portugal registou uma taxa de desemprego de 6,8% em abril, sendo a 12.ª mais elevada entre os 34 membros da OCDE - Organização de Cooperação e de Desenvolvimento Económicos, sediada em Paris.

Num comunicado hoje divulgado, a OCDE sublinha que, entre os países, o desemprego jovem (15-24 anos) caiu três décimas em abril para 10,2%, próximo do mínimo de 2005.

O número total de desempregados caiu para 33,04 milhões (face a anteriores 33,16 milhões), muito próximo do valor mais baixo alguma vez registado, atingido em julho de 2022.

O desemprego caiu em catorze países da organização, manteve-se estável em dez e aumentou em nove.

Na zona euro, o desemprego caiu uma décima para 6,5%, situando-se no mínimo.

Fora da Europa, houve quedas nos Estados Unidos, Japão, Coreia do Sul e Israel, com aumento no México, Colômbia e Austrália.