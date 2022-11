Despedimentos em massa. O que se está a passar nas gigantes tecnológicas?

Os sinais de mudança para as empresas tecnológicas surgiram logo na primavera.Desde então, a vaga de despedimentos difundiu-se por todo o Silicon Valley.Para além de ser o maior despedimento coletivo da história da empresa fundada por Mark Zuckerberg, é também o maior já realizado por uma empresa de tecnologia.Elon Musk, que comprou recentemente a rede social, justificou a onda de despedimentos com a perda de milhões de dólares que a empresa está a sofrer diariamente.A Microsoft e a Snap, a dona da aplicação Snapchat, também confirmaram o corte de mil postos de trabalho.A mais recente gigante tecnológica a fazer cortes profundos na sua base de funcionários foi a Amazon.Os cortes irão concentrar-se na organização de dispositivos da empresa, na área comercial e nos recursos humanos., segundo o, um site que monitoriza as demissões na indústria tecnológica.

Efeito pós-pandemia

Mas afinal, por que está a indústria tecnológica a ser arrasada por uma onda de despedimentos? Os responsáveis pelas principais gigantes tecnológicas já admitiram o erro:Agora veem-se confrontados com um choque económico, com os prejuízos a aumentar e as subscrições a diminuírem face à elevada taxa de inflação e à esperada recessão nos EUA, o que os obriga a seguir o caminho dos despedimentos coletivos.Os anos de pandemia da covid-19 foram dos mais lucrativos para a Amazon, com os consumidores a aumentarem as comprase a aderirem aos seus serviços.O mesmo aconteceu com a Meta, que duplicou o número de funcionários nos últimos três anos., disse Josh Wolfe, investidor da Lux Capital, ao. “Nos últimos dez anos, a abundância de dinheiro levou a uma abundância de contratações”, acrescentou.