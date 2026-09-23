"Despesa está controlada". Governo destaca superavit de 0,5% após primeiro trimestre "muito difícil"

“Isso dá-nos confiança para as metas orçamentais de um ligeiro excedente e próximo do equilíbrio orçamental”, acrescentou.

“País entrará em défice” por culpa do Chega e PS se redução do IVA passar, avisa ministro

No primeiro trimestre do ano, as contas públicas portuguesas haviam registado um défice de 0,7 por cento do PIB, valor associado à aplicação das medidas de apoio às regiões atingidas pelas depressões Kristin, Leonardo e Marta., em que tivemos um défice (…) circunstancial,, destacou Joaquim Miranda Sarmento em declarações aos jornalistas.O ministro afirmou que “os números do INE também mostram como a despesa está controlada”, recordando que a despesa total do Estado em 2024, “mas sobretudo em 2025 e agora em 2026”, está “muito inflacionada pelas verbas PRR” por um lado e, por outro, “por um acelerar do investimento público financiado pelo Orçamento do Estado”.“Quando olhamos para a despesa corrente primária sem medidas extraordinárias” como o suplemento de pensões ou o PRR, “ela cresceu em 2025 em torno de 5,5” por cento abaixo do PIB nominal, referiu o governante.“Portanto,”, assegurou, dizendo que com “alguns números que por vezes são avançados parece que a despesa estrutural está a crescer muito acima do PIB nominal” quando não é essa a realidade.Sobre as propostas dos dois partidos da oposição para a redução do IVA dos combustíveis e IVA Zero no cabaz alimentar, Miranda Sarmento frisou que estas “custam, no seu conjunto, cerca de dois mil milhões de euros durante um ano inteiro”.“Se o Parlamento aprovar esta medida para vigorar um ano inteiro em 2027, sendo o saldo orçamental muito inferior a este valor (…), naturalmente que”, avisou, referindo-se ao Chega e ao PS, já que “têm ambos de votar favoravelmente para uma proposta destas poder passar”.O ministro alertou para escolhas que “coloquem em causa o equilíbrio orçamental, que levem a um défice”, cJoaquim Miranda Sarmento recordou que “muitos previram que em 2025 o país já estaria em défice orçamental” e “falharam redondamente”. “Espero que o Parlamento não venha para 2027 ou 2028 dar-lhes razão fora de tempo”, acrescentou.