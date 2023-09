Destatis confirma inflação homóloga na Alemanha de 6,1% em agosto

Num comunicado, a Destatis, agência federal de estatística alemã, confirma os dados avançados publicados no final de agosto, segundo os quais, além disso, o índice de preços no consumidor (IPC) subiu 0,3% em relação ao mês anterior.

"A taxa de inflação mantém-se assim a um nível elevado", declarou a presidente do Destatis, Ruth Brandt.

Os aumentos dos preços dos alimentos e da energia estão acima do aumento geral dos preços e mantêm a taxa de inflação elevada", acrescentou.

A presidente salientou que, em agosto, ainda se fazia sentir o efeito de base do bilhete de transporte público subsidiado de nove euros por mês, que vigorou de junho a agosto do ano passado, sobrepondo-se ao efeito moderador do atual bilhete subsidiado de 49 euros.

"Este efeito de base vai desaparecer a partir do próximo mês", afirmou.

Os preços dos produtos energéticos aumentaram 8,3% em agosto, em termos homólogos, contra 5,7% em julho.

A eletricidade, em particular, ficou significativamente mais cara - mais 16,6% em termos homólogos - enquanto os combustíveis e o gás natural aumentaram 3,7% e 2,2%, respetivamente.

Os preços do aquecimento urbano também aumentaram - 0,6% - e, portanto, a um nível inferior à média.

Em contrapartida, os combustíveis sólidos registaram uma descida de 6,1% e o óleo de aquecimento teve uma descida significativa de 28,1%.

Os preços dos produtos alimentares aumentaram 9% em termos homólogos em agosto, um abrandamento em relação aos 11% registados em julho, mas os aumentos de preços de muitos grupos de produtos alimentares continuaram a ser significativamente superiores à inflação global.

Os consumidores tiveram de pagar significativamente mais pelo açúcar, compota, mel e outros doces - 17,1% - bem como pelo pão e produtos à base de cereais - 13,6% -, produtos hortícolas - 12,4% - e peixe, produtos à base de peixe e marisco - 11,5%.

Em contrapartida, as gorduras e óleos registaram uma descida anual de 13,9%.

Excluindo o impacto da energia, a taxa de inflação ter-se-ia situado em 5,9% em agosto.

A inflação subjacente, que não tem em conta o impacto dos produtos alimentares e da energia, foi ligeiramente inferior, situando-se em 5,5%, tal como em julho, o que reflete o facto de os preços dos produtos alimentares continuarem a impulsionar claramente a inflação global.

Os preços dos bens no seu conjunto aumentaram 7,1% em termos homólogos, com um aumento particularmente forte de 8,5% para os bens de consumo, enquanto os bens de consumo duradouros aumentaram 4,7%.

Os preços dos serviços, no seu conjunto, aumentaram 5,1% em termos homólogos.

As rendas líquidas, que aumentaram 2,1%, tiveram um efeito atenuante e continuam a ser um fator determinante para o aumento abaixo da média dos preços dos serviços.

Também a introdução do bilhete bonificado de 49 euros por mês desde maio passado está a ter um ligeiro efeito atenuante na evolução dos preços.

No entanto, por outro lado, desde junho que se verifica um efeito de base crescente, que já não será prolongado, devido ao bilhete mensal de nove euros válido entre junho e agosto do ano passado.

Além disso, outros serviços como os serviços de manutenção e reparação de casas - 12,9%, os serviços sociais - 11,7%, e as viagens organizadas - 10,7% - aumentaram significativamente.

O IPC harmonizado para a Alemanha, que é calculado de acordo com os critérios da UE, aumentou em agosto 6,4% em termos homólogos e 0,4% em comparação com o mês anterior.