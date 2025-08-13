Destatis confirma manutenção da inflação na Alemanha em 2% em julho

"A taxa de inflação estabilizou desde o início do ano e, mais uma vez, manteve-se inalterada durante dois meses consecutivos", declarou Ruth Brand, presidente da Destatis, de acordo com um comunicado.

"O recuo dos preços da energia mantém-se e alivia o aumento geral dos preços. Por outro lado, o aumento dos preços dos serviços continua acima da média e impulsiona a taxa de inflação", sublinhou.

O IPC harmonizado, calculado com critérios comunitários, situou-se em julho em 1,8% em termos homólogos e em 0,4% em relação ao mês anterior, tal como tinha avançado a Destatis com base em dados preliminares.

Em detalhe, a energia ficou mais barata em julho em 3,4% em termos homólogos, tendo caído assim pelo terceiro mês consecutivo.

Em contrapartida, os alimentos subiram em julho 2,2% e os serviços 3,1%.

A inflação subjacente, calculada sem ter em conta os alimentos e a energia, mais voláteis, manteve-se em julho em 2,7%, o mesmo valor que no mês anterior.