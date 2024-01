Dez milhões para infraestruturas e equipamentos de ensino superior da região Centro

Segundo a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDRC), estes apoios visam adequar as infraestruturas e equipamentos pedagógicos de ensino superior e a rede de estabelecimentos de ensino à necessidade de ajustar as competências para um tecido produtivo em transformação em linha com os domínios de especialização regionais, nas áreas das ciências e tecnologias e ao duplo desafio de transição climática e digital.

"Este concurso é um forte desafio para as instituições do ensino superior da região, pois devem estar alinhadas com as transições digital e climática. Em termos de objetivos, pretendemos reforçar as competências nos domínios de especialização regional, nomeadamente aumentando os alunos nas áreas das ciências e tecnologias", destacou a presidente da CCDRC.

Isabel Damasceno apontou ainda que, na região Centro, a proporção de alunos inscritos nestas áreas no ensino superior tem-se "mantido estável em torno dos 32% nos últimos anos, o que, apesar de superior à média nacional, importa aumentar".

O concurso está aberto até ao dia 30 de abril, podendo as instituições de ensino superior público, designadamente universidades e institutos politécnicos, candidatar-se a projetos de criação, ampliação ou modernização de infraestruturas e equipamentos de ensino superior para assegurar diversificação da oferta e reforço da formação contínua e da pós-graduada.

Podem ainda concorrer com projetos de reforço e atualização de instalações, infraestruturas e equipamentos para que as instituições de ensino superior realizem as mudanças necessárias ao processo de digitalização ou transformação digital.

O concurso contempla também projetos de construção e qualificação de infraestruturas e aquisição de equipamentos destinados a cursos superiores de curta duração e a programas que permitam assegurar qualificações procuradas pelo mercado de trabalho e competências necessárias para a vida.