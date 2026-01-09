"Dia histórico". Governo aprova construção do Hospital Central do Algarve

O ministro da Presidência, António Leitão Amaro, falou num “dia histórico para o Algarve”.





"Depois de 20 anos, depois de oito primeiras pedras, foi finalmente, por este Governo, hoje, aprovada a construção do Hospital Central do Algarve", afirmou o na conferência de imprensa após o Conselho de Ministros.





São "mais de 420 milhões de euros de investimento a realizar na obra em modalidade de parceria pública-privada, com um encargo superior ao longo dos 26 anos seguintes, que estimamos no conjunto as prestações desses 26 anos de cerca de 1.100 milhões de euros de custo total, por causa dos encargos financeiros ao longo do tempo", esclareceu o governante.





“É uma obra muito grande, muito significativa”, sendo agora necessário lançar os procedimentos concursais.

Neste Conselho de Ministros foi ainda aprovada, entre outras medidas, a estratégia nacional para os direitos das pessoas com deficiência para o período entre 2026 e 2030, algo “muito importante”, já que se trata de um grupo da população “muitas vezes esquecido que merece a nossa atenção”, declarou.

