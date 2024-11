Diminuiu o prejuízo que as empresas não financeiras do Estado estão a dar

Foto: Nuno Patrício - RTP

As entidades públicas empresariais integradas no Serviço nacional de Saúde registaram uma melhoria face ao ano anterior, de 281 milhões de euros, para um resultado negativo de 993 milhões.



Na área dos transportes, destaque para a TAP, onde a recuperação foi mais significativa devido ao aumento da procura no sector de transporte aéreo. Teve um resultado positivo de 144 milhões de euros.



Já no setor financeiro a Caixa Geral de Depósitos foi determinante para o saldo positivo de 1.438 milhões em 2023, beneficiando do contexto favorável das taxas de juro.