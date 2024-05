Dinheiro a circular em Moçambique em mínimos de vários meses

As notas e moedas em circulação no país no final de janeiro correspondiam a 57.061 milhões de meticais (836 milhões de euros) e no mês anterior a 62.494 milhões de meticais (916 milhões de euros), de acordo com um relatório estatístico do Banco de Moçambique.

A retirada de dinheiro de circulação é uma prática habitual da política monetária contracionista, de redução da oferta de moeda, normalmente utilizada pelos bancos centrais para conter a subida de preços. Contudo, neste período, foram relatados vários problemas no novo sistema interbancário moçambicano, cuja migração se iniciou em 2023, com recorrentes dificuldades em pagamentos e levantamentos de numerário em caixas ATM.

No espaço de um mês, Moçambique deixou de ter de circulação 1.264 milhões de meticais (18,5 milhões de euros), baixando para o valor mais reduzido em pelo menos sete meses.

Moçambique registou uma inflação homóloga de 3% em março, face ao mesmo mês de 2023, uma nova queda mensal consecutiva, referiu o Instituto Nacional de Estatística (INE) do país.

Os dados do INE no Índice de Preços no Consumidor (IPC) indicam que Moçambique "registou uma subida do nível geral de preços na ordem de 3,03%" a 12 meses, face a março de 2023 e que as divisões de Educação, de Restaurantes, hotéis, cafés e similares, e de Alimentação e bebidas não alcoólicas "foram as que tiveram maior subida de preços, ao variarem com 10,39%, 5,93% e 4,94%, respetivamente".

A inflação homóloga em fevereiro (12 meses) foi de 4%, em janeiro de 4,19% e em dezembro de 5,3%.

O relatório do IPC acrescentou que o país registou uma subida de preços de 0,03% no espaço de um mês, contra 0,47% em fevereiro, 0,93% em janeiro e 1,29% em dezembro.

"A divisão de Vestuário e calçado destacou-se, ao contribuir no total da variação mensal [em março], com cerca de 0,04 pontos percentuais positivos", lê-se.

Moçambique fechou o ano de 2023 com uma inflação homóloga, a 12 meses, de 5,30% e 7,1% de média a um ano, de acordo com dados anteriores do INE, quando a previsão oficial do Governo era de 7%.

Em dezembro, o ministro da Economia e Finanças de Moçambique, Max Tonela, avançou que a economia do país terá crescido em 2023 o equivalente a 5% do PIB (produto interno bruto) e que poderá chegar aos 5,5% este ano.

Já a inflação, de acordo com as previsões do Governo, devia situar-se em 7% no ano passado, repetindo o mesmo valor em 2024.