Foto: Rodrigo Antunes - Lusa

Houve gritaria no Parlamento em dia da votação final global do Orçamento do Estado para o próximo ano. O Chega pendurou tarjas nas janelas dos gabinetes dos 50 deputados do partido. Um protesto contra fim do corte de cinco por cento no salário dos políticos, em vigor desde a intervenção da troika.