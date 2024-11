Orçamento do Estado para 2025 aprovado em votação final global com abstenção do PS

Hugo Carneiro, do PSD, diz que “foi evitada uma crise política no país” graças “ao espírito de abertura e negociação irrepreensível”, elogiando o “trabalho da formiguinha da AD” contra “as cigarras da oposição”.“Em menos de oito meses de governo, fizemos o que o PS não fez em oito anos”, disse, destacando os acordos que o Governo fechou com os professores, as forças de segurança e forças armadas, os enfermeiros, os guardas prisionais, os oficiais de justiça e com os sindicatos da administração pública.O deputado dos social-democratas diz, no entanto, que o orçamento “foi condicionado voluntária e incondicionalmente pelas oposições” em mais de mil milhões de euros.Hugo Carneiro fez mesmo um aviso sobre possíveis consequências deste aumento da despesa.“Faremos tudo para manter a nossa meta de crescimento da economia e o desiderato de ter contas públicas equilibradas e que reduzam a dívida pública, mesmo com esta medida adicional e permanente aprovada pelo PS e Chega. Contudo, não venham depois chorar lágrimas de crocodilo se os mil milhões aprovados por essa oposição oportunista ditar a impossibilidade de cumprir qualquer outro compromisso, ou nos fizer ficar aquém dos nossos objetivos de crescimento económico ou de equilíbrio financeiro, em virtude, por exemplo, de alguma alteração da conjuntura internacional”, avisou.Na parte final do seu discurso, lançou um duro ataque ao Chega, “um partido disse que vinha limpar o país da esquerda”.“Mas foi esse partido, o Chega, que viabilizou com o voto a favor ou a abstenção 66% das propostas da esquerda. O Chega viabilizou 87% das propostas do PCP e 80% das propostas do BE. Como ontem referi, há mais comunismo e bloquismo no Chega do que o que poderíamos pensar. Na verdade, o CH só aprovaria um Orçamento do PCP ou do BE”, acusou, recebendo uma prolongada salva de palmas da bancada social-democrata.De acordo com Hugo Carneiro, o Chega “é um partido com um projeto rancoroso, divisionista e demagógico”. “E o PS, porque lhe interessa essa maioria absoluta negativa, usa a imaturidade do Chega para obter ganhos políticos e bloquear a governação”, acrescentou.