Distribuidores pedem menos impostos sobre os combustíveis

O director geral da APED, Gonçalo Lobo Xavier, fala num risco real, provocado pelo choque externo devido ao aumento dos custos da energia, o que se reflete na perda confiança dos consumidores.





Para a associação baixar os impostos nos produtos energéticos é fundamental, sublinha.





Guilherme de Sousa - Antena 1

Mas mesmo que se verifique essa descida, o aumento dos produtos aos consumidor é já dada como certa.