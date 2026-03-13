Economia
Distribuidores pedem menos impostos sobre os combustíveis
A Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição afirma que a única alternativa face à crise provocada pelos aumentos combustíveis passa por baixar os impostos sobre os produtos energéticos.
O director geral da APED, Gonçalo Lobo Xavier, fala num risco real, provocado pelo choque externo devido ao aumento dos custos da energia, o que se reflete na perda confiança dos consumidores.
Para a associação baixar os impostos nos produtos energéticos é fundamental, sublinha.