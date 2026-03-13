EM DIRETO
Distribuidores pedem menos impostos sobre os combustíveis

A Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição afirma que a única alternativa face à crise provocada pelos aumentos combustíveis passa por baixar os impostos sobre os produtos energéticos.

Foto: Mika Baumeister - Unsplash

O director geral da APED, Gonçalo Lobo Xavier, fala num risco real, provocado pelo choque externo devido ao aumento dos custos da energia, o que se reflete na perda confiança dos consumidores.

Para a associação baixar os impostos nos produtos energéticos é fundamental, sublinha.

Mas mesmo que se verifique essa descida, o aumento dos produtos aos consumidor é já dada como certa.

Guilherme de Sousa - Antena 1
