Dívida pública baixa 0,7% em junho para 278 mil ME e representa 101,5% do PIB

Face a junho do ano passado, este indicador baixou 1.973,3 milhões de euros, enquanto face a maio registou uma subida de 950,5 milhões de euros - ou 0,3% -, segundo dados hoje publicados pelo banco central português.

Em cadeia, esta subida "refletiu sobretudo o acréscimo dos títulos de dívida (1,1 mil milhões de euros), principalmente de curto prazo".

Por representar o final de um trimestre, o BdP divulga ainda a percentagem correspondente da dívida pública ao Produto Interno Bruto (PIB).

No final do segundo trimestre, a dívida pública totalizava 101,5% do PIB, num aumento de 1,1 pontos percentuais em relação ao trimestre anterior.

A dívida pública esteve abaixo do valor do PIB em dezembro pela primeira vez desde o terceiro trimestre de 2010. Desde o final do último ano, quando se cifrou nos 99,1%, este indicador subiu em dois trimestres consecutivos: primeiro 1,3 pontos percentuais e agora 1,1 pontos.

Ainda assim, continua abaixo dos 110,1% registados no período homólogo.

Os ativos em depósitos das administrações públicas totalizaram em junho 13.958 milhões de euros, uma redução de 1.602 milhões de euros face a maio e uma quebra homóloga de 43,5%.

Deduzida desses depósitos, a dívida pública aumentou 2.553 milhões de euros em junho face a maio e 8.777 milhões de euros - ou 3,4% - em relação ao mesmo mês do ano passado.

O BdP volta a divulgar dados da dívida pública no dia 02 de setembro.