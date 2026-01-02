Dívida pública recua 1.900 ME em novembro para 281.400 ME

O valor diz respeito à dívida pública contabilizada na ótica de Maastricht, definição harmonizada na União Europeia (UE) que inclui os títulos de dívida emitidos pelo Estado, como as Obrigações e os Bilhetes do Tesouro, as responsabilidades em numerário e os depósitos constituídos junto das administrações públicas (como os Certificados de Aforro ou do Tesouro) e os empréstimos obtidos pelas administrações públicas.

Os dados do Banco de Portugal mostram que, em novembro, se registou uma quebra na dívida de 1.863 milhões de euros, o que levou o total para 281.382,57 milhões de euros.

A variação, diz o banco central, "refletiu a redução dos títulos de dívida (-1.900 milhões de euros), maioritariamente de curto prazo".

A dívida líquida de ativos em depósitos das administrações públicas totaliza 258.941,41 milhões de euros.

Os ativos em depósitos das administrações públicas são de cerca de 22.400 milhões de euros, o que corresponde a uma diminuição de 2.800 milhões de euros relativamente a outubro, diz o BdP.

Se se deduzirem esses depósitos, a dívida pública aumenta cerca de 900 milhões de euros em relação a outubro, ao passar de 258.048,08 milhões de euros para aqueles 258.941,41 milhões.