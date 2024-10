Dívida tarifária retoma trajetória de descida em 2025 para 1.652 ME

No comunicado em que propõe um aumento no preço da eletricidade para as famílias em mercado regulado de 2,1% a partir de 01 de janeiro de 2025, a ERSE explica que, apesar da persistência de alguns riscos decorrentes do cenário geopolítico atual, a normalização do contexto de evolução dos preços de energia elétrica esperada para 2025 face aos exercícios tarifários mais recentes, já permite a estabilização da estrutura de custos do setor elétrico".

Em 2024, a dívida do setor elétrico mais do que duplicou face a 2023, de 879 para 1.995 milhões de euros. Este aumento inverteu a tendência de descida iniciada em 2016, ano em que recuou para os 4.718 milhões de euros face ao pico de 5.080 milhões de euros do ano anterior. Desde então, a dívida tarifária tem vindo sempre a diminuir, à exceção de 2021, em que se manteve inalterada face ao ano anterior, nos 2.757 milhões de euros.

A proposta de tarifas hoje anunciada para 2025 beneficia ainda de medidas de contenção tarifária, que estima atingir cerca de 515 milhões de euros, adianta, mas ainda assim permite que a dívida tarifária retome uma trajetória de descida, para 1.652 milhões de euros no final de 2025.

Segundo o regulador do setor energético, a subida agora proposta traduz-se num aumento entre 0,65 e 1,63 euros na fatura mensal, sem contabilizar as taxas e impostos".

Já com taxas e impostos, a fatura mensal apresentará reduções entre 0,82 e 0,88 euros no início do próximo ano, devido à alteração legislativa que aumenta o valor do consumo de energia sujeito à taxa reduzida de IVA.

A ERSE tomará a decisão final sobre as tarifas de eletricidade até 15 de dezembro, após parecer do Conselho Tarifário.