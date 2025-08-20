Dois membros da Fed próximos de Trump votam contra manter taxas em julho

De acordo com a ata da reunião publicada hoje, "os governadores Bowman e Waller preferiam reduzir o intervalo da taxa dos fundos federais em um quarto de ponto percentual nesta reunião".

No entanto, "quase todos os participantes consideraram apropriado manter o intervalo da taxa básica de juros entre 4,25% e 4,5% nesta reunião", pelo que os juros acabaram por não mexer, ao contrário do que pedia Donald Trump.

Estas atas surgem num momento de crescente pressão da Casa Branca sobre o presidente da Fed, Jerome Powell, para que incentive o banco a procurar maior flexibilização monetária, reduzindo os juros.

Esta quinta-feira começa o simpósio anual da Fed, em Jackson Hole, e os olhos estão postos no discurso de Powell, previsto para sexta-feira, onde deverá dar pistas sobre a orientação da política monetária.

A próxima reunião do banco central norte-americano decorre de 16 a 17 de setembro e os analistas antecipam a possibilidade de um corte nos juros.