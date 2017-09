Partilhar o artigo Draghi: "Melhoria de `rating` pela Standard and Poor`s reflete reformas feitas" em Portugal Imprimir o artigo Draghi: "Melhoria de `rating` pela Standard and Poor`s reflete reformas feitas" em Portugal Enviar por email o artigo Draghi: "Melhoria de `rating` pela Standard and Poor`s reflete reformas feitas" em Portugal Aumentar a fonte do artigo Draghi: "Melhoria de `rating` pela Standard and Poor`s reflete reformas feitas" em Portugal Diminuir a fonte do artigo Draghi: "Melhoria de `rating` pela Standard and Poor`s reflete reformas feitas" em Portugal Ouvir o artigo Draghi: "Melhoria de `rating` pela Standard and Poor`s reflete reformas feitas" em Portugal