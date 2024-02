Duas autoestradas cortadas devido aos protestos às 12

Num ponto de situação publicado na rede social X, a GNR contabilizava, às 12:45, duas autoestradas cortadas ao trânsito, devido aos protestos do agricultores em vários pontos do país.

No distrito da Guarda, a A25 encontra-se cortada em ambos os sentidos, no Alto Leomil e entre Vilar Formoso e Pínzio, sendo a alternativa indicada a Estrada Nacional (EN) 16.

No distrito de Portalegre, junto à fronteira do Caia, a A6 está cortada em ambos os sentidos, no nó de Varche, bom como a EN371, em Fronteira do Retiro. Neste distrito é indicada como alternativa a EN4, saída de Borba.

O Itinerário Complementar (IC) 1 encontra-se cortado no distrito de Setúbal, na zona da Mimosa, no sentido Sul/Norte, sendo a alternativa a Autoestrada 2.

De acordo com a publicação, à mesma hora encontrava-se também cortada ao trânsito a EN 260, no distrito de Beja. O corte é total, em ambos os sentidos, em Vila Verde de Ficalho e Fronteira de Paimogo, sendo a alternativa a EN122 Pomarão.

Em Évora, a Estrada Municipal 256-1, em Mourão e Fronteira de S. Leonardo, está cortada em ambos os sentidos. Em alternativa, a GNR indica a EN 389, de Granja para Barrancos.

Ainda segundo a mesma fonte, os protestos dos agricultores resultaram ainda em congestionamentos de trânsito nos distritos de Coimbra e de Santarém.

No primeiro está condicionada a EN111, no sentido Montemor-o-Velho/Coimbra. No segundo, o condicionamento regista-se na Ponte da Chamusca e a GNR aponta como alternativa, apenas para viaturas ligeiras, a EN3-9, entre a ponte e Praia do Ribatejo. Pode ainda ser usada a EN2 (Abrantes).