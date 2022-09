"É uma boa notícia". Marcelo saúda acordo entre PS e PSD sobre novo aeroporto

, apontou Marcelo Rebelo de Sousa.“Porque aquilo é para funcionar para Portugal, para os portugueses, e não para uma determinada situação política, que dura três anos, que dura quatro anos, neste caso, depois mais quatro, depois mais quatro, depois mais quatro”, completou.“É uma boa notícia e até permite, no problema da localização, porventura ultrapassar, na base de um estudo de avaliação ambiental, mas também da ponderação do que já está estudado, aquilo que têm sido divergências até agora”, disse o presidente.Na sequência da reunião da passada sexta-feira entre o primeiro-ministro, António Costa, e o líder do PSD, Luís Montenegro, Marcelo recordou que tem vindo “já há muito tempo” a apelar ao diálogo sobre oda nova infraestrutura aeroportuária.

O presidente da República cumpre uma visita de cinco dias à costa oeste dos Estados Unidos. San Diego, na Califórnia, foi a primeira escala.



Na sexta-feira, após o encontro com Luís Montenegro, António Costa anunciou que foi possível convergir no que toca à metodologia. Anunciou também que ficará a cargo de uma futura comissão técnica o estudo de diferentes localizações para o novo aeroporto, além do Montijo e Alcochete.Por seu turno, o presidente dos social-democratas deu conta de um “acolhimento generalizado” das preocupações do maior partido da oposição. Montenegro considerou haver condições para que o Governo possa adotar uma decisão final dentro de aproximadamente um ano.

c/ Lusa