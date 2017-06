Ecofin selou a saída de Portugal do Procedimento por Défice Excessivo

RTP 16 Jun, 2017, 11:45 / atualizado em 16 Jun, 2017, 12:16 | Economia

A decisão era já esperada, depois de a Comissão Europeia se ter pronunciado nesse sentido a 22 de maio.



A recomendação emanou da Comissão Europeia depois de o país ter diminuído, no ano passado, o rácio do défice sobre o Produto Interno Bruto para dois por cento, aquém, portanto, da fasquia de três por cento determinada pelo Pacto.



Em causa estiveram ainda as previsões económicas que antecipam que o país continuará com um défice abaixo daquele valor de referência em 2017 e 2018.

"Momento de viragem"

O Governo português já veio congratular-se pela decisão do Ecofin de saída de Portugal do Procedimento por Défice Excessivo ao fim de oito anos. Em nota emitida pelo Ministério das Finanças, pode ler-se que Mário Centeno classificou este como um momento muito importante, “pois demonstra que a estratégia portuguesa tornou as finanças públicas sustentáveis, mantendo as despesas sob controlo, apoiando em simultâneo o crescimento inclusivo”.



O ministro português das Finanças fala de um “momento de viragem na medida em que expressa a avaliação da União Europeia de que o défice orçamental excessivo de Portugal foi corrigido de forma sustentável e duradoura”.



O Governo elenca as razões que considera terem pesado na decisão: aceleração do crescimento, agora acima da média da União Europeia; forte redução do desemprego, abaixo dos dez por cento; uma abordagem para corrigir os problemas do setor financeiro e mudanças estruturais na economia portuguesa. E lembra que, no ano passado, Portugal alcançou o défice mais baixo desde 1975.



Com a decisão formal do Conselho, que abrange também a Croácia, apenas quatro Estados-membros (França, Espanha, Grécia e Reino Unido) passam a estar sob o braço corretivo do PEC, quando em 2011 esse número se elevava a 24.

Dombrovskis pede "trabalho árduo"

O vice-presidente da Comissão Europeia Valdis Dombrovskis mostrou-se satisfeito com a decisão do Ecofin, mas alertou que é preciso "continuar o trabalho árduo".



"Vejo com satisfação que os ministros das Finanças tenham aprovado hoje a nossa recomendação para a saída de Portugal do PDE", disse Valdis Dombrovskies na sequência da decisão do Ecofin, o grupo dos ministros das Finanças que estiveram reunidos em Bruxelas.



No entanto, o comissário responsável pela área do euro defendeu que o trabalho de Portugal não está concluído: "Hoje é o dia para celebrar. Amanhã é o dia para continuar o trabalho árduo. É a altura certa para Portugal continuar o esforço de reformar a sua economia".



Dombrovskis reiterou que "as reformas são o caminho para Portugal manter este momento positivo".