Economia alemã deverá voltar ao crescimento em 2026

Nas previsões macroeconómicas de inverno, hoje divulgadas, o executivo comunitário mantém a estimativa de uma estagnação (0,2%) do Produto Interno Bruto (PIB) da Alemanha este ano e uma ligeira recuperação, 0,1 pontos acima do estimado em outubro, de 1,2% em 2026 e 2027 e depois de dois anos de contração: 2023 (-0,9%) e 2024 (-0,5%).

Segundo a Comissão, "os efeitos positivos do aumento da despesa pública são parcialmente contrariados pelo impacto negativo das tensões comerciais, que deverão afetar as exportações".

Por outro lado, espera-se um aumento do consumo privado devido às taxas de inflação baixas (2,3% este ano, 2,2% em 2026 e 1,9% em 2027).

Bruxelas prevê ainda que o défice de Berlim aumente em 2026 para os 4,0% e -- com base nas políticas atualmente conhecidas -- permaneça elevado em 2027 nos 3,8%, estimando-se um défice de 3,1% em 2025.

Espera-se que a dívida pública da Alemanha, a maior economia da União Europeia (UE), aumente para 65,2% do PIB em 2026 e 67,0% em 2027.

A taxa de emprego na Alemanha deverá manter-se praticamente estável na Alemanha em 2025 (3,6%), 2026 (3,5%) e 2027 (3,3%).

A Comissão Europeia publica quatro relatórios por ano com previsões económicas, batizados com as estações do ano, e que analisam o desempenho económico da UE e da área do euro, com base em dados como PIB, inflação e emprego.