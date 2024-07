Economia angolana cresce 4,6% no 1.º trimestre, o maior crescimento desde 2015

Segundo a Folha de Informação Rápida (FIR) referente às Contas Nacionais do I trimestre de 2024, comparativamente ao trimestre anterior o Produto Interno Bruto (PIB) cresceu 2,1%, considerando a série com ajuste sazonal, com desempenhos positivos da construção, transportes e armazenagem, além do setor do petróleo e gás natural, o que tem maior destaque.

O PIB no primeiro trimestre deste ano totalizou 18.327.957 milhões kwanzas (cerca de 19 mil milhões de euros), sendo 180.473 milhões kwanzas (195 milhões de euros) devido aos impostos sobre produtos, líquidos de subsídios.

As atividades que mais contribuíram para o desempenho da atividade económica neste período, segundo o INE, foram a extração e refinação do petróleo bruto e gás natural, com 30,4%, e o comércio (26,8%).

A agropecuária e silvicultura (7,7%), outros serviços (8,3%), produtos da indústria transformadora (5,5%), construção (5,5%), pesca (4,9%) e serviços imobiliários (3,4%) tiveram também contributos positivos, e ainda a administração pública, defesa e segurança social obrigatória (1,8%).

Já o PIB acumulado dos últimos quatro trimestres cresceu 2,1%, graças ao desempenho das atividades de atividades de agropecuária e silvicultura, pescas, extração e refino de petróleo, extração de diamantes, eletricidade e água, comércio, intermediação financeira e de seguros, serviços imobiliários e aluguer e outros serviços.

O FMI prevê um crescimento de 2,6% este ano e 3,1% no próximo ano da economia de Angola, abaixo dos 3,8% e 4% estimados para a região da África subsaariana.