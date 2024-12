Economia britânica contrai-se 0,1% em outubro

Esta queda, idêntica à de setembro - em comparação com uma expansão de 0,2% em agosto - constitui um revés para o Governo trabalhista britânico, que venceu as eleições de 04 de julho com a promessa de aumentar o crescimento para melhorar o nível de vida.

"O quadro não é muito bonito", comenta Lindsay James, da Quilter Investors, para quem o Reino Unido está "à beira da recessão".

Citada pela AFP, Lindsay James refere que este novo declínio pode ser explicado pelas "mensagens" sobre "decisões difíceis" transmitidas pelos Trabalhistas durante o mês de outubro, antes da apresentação do seu primeiro orçamento desde o regresso ao poder.

Os consumidores foram assim incitados a "fazer uma pausa nas suas despesas enquanto aguardavam mais pormenores sobre os planos do Governo", explicou.

A ministra das Finanças, Rachel Reeves, apresentou um orçamento composto por fortes aumentos de impostos, nomeadamente para as empresas, e por empréstimos excecionais para investir.

"Embora os números deste mês sejam dececionantes, implementámos políticas para garantir o crescimento económico a longo prazo", declarou a ministra num comunicado hoje divulgado.