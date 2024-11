Economia chinesa em risco de entrar em espiral deflacionária

Num relatório, a Fitch Ratings apontou que a "potencial exacerbação das atuais tendências de oferta e procura, juntamente com desafios demográficos e de sobre-endividamento, representa um risco de queda sustentada dos preços".

"A procura interna é fraca e um abrandamento do setor imobiliário mais prolongado do que o previsto constitui um risco significativo para as nossas previsões de crescimento", lê-se na mesma nota.

A deflação consiste numa queda dos preços ao longo do tempo, por oposição a uma subida (inflação). O fenómeno, que reflete debilidade no consumo doméstico e investimento, é particularmente gravoso, já que uma queda no preço dos ativos, por norma contraídos com recurso a crédito, gera um desequilíbrio entre o valor dos empréstimos e as garantias bancárias.

Observando que "as despesas de capital estão a aumentar mais rapidamente nos setores orientados para a exportação", a agência de `rating` afirmou que um abrandamento da economia mundial em 2025 vai "provavelmente limitar o crescimento das exportações".

"A evolução do lado da oferta vem agravar estas tendências. Os indicadores do mercado de trabalho sugerem que a oferta está a ultrapassar a procura. Os custos unitários do trabalho diminuíram em 2023 pela primeira vez desde 2000. Tudo isto indica um certo grau de folga na economia chinesa", apontou.

O índice de preços ao consumidor, principal indicador da inflação na China, subiu 0,4% em setembro, em termos homólogos. A inflação subjacente, que exclui os preços dos alimentos e da energia devido à sua volatilidade, aumentou apenas 0,1%.

O índice de preços ao produtor (PPI, na sigla em inglês), que mede os preços à saída das fábricas, afundou 2,8%, em setembro, refletindo o excesso de oferta apontado pela Fitch.

"Uma vasta gama de preços está a cair. Por exemplo, o PPI mantém-se em território negativo desde 2022", afirmou o relatório.

O excesso de oferta na China está já a suscitar uma escalada de medidas protecionistas, à medida que vários parceiros comerciais acusam o país asiático de `dumping` -- venda a preço inferior ao custo de produção.

A prática é suscetível de eliminar os concorrentes estrangeiros, incapazes de competir com os preços praticados pelos exportadores chineses.

A Fitch espera, no entanto, que a política fiscal se torne mais favorável, após Pequim ter anunciado uma redução das taxas de juro e outras medidas que visam injetar liquidez no mercado e estimular o consumo doméstico.

"Mas se a política orçamental se mantiver neutra, em vez de estimular a economia, isso constituirá outro risco fundamental para as perspetivas de crescimento e a dinâmica dos preços", frisou.