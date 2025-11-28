Economia cresceu 2,4% no terceiro trimestre

(em atualização)



Estes números confirmam a estimativa rápida divulgada no final de outubro pelo INE, representando uma aceleração do Produto Interno Bruto (PIB) tanto face ao período homólogo como face ao trimestre anterior.

Segundo explica o gabinete de estatísticas, o "contributo negativo da procura externa líquida para a variação homóloga do PIB foi menos acentuado no 3.º trimestre, refletindo simultaneamente a desaceleração das importações de bens e serviços e o aumento das exportações de bens e serviços".

A procura interna deu também um contributo positivo para o crescimento da economia, ainda que menor do que no segundo trimestre, refletindo a desaceleração do investimento. Recorde-se que o Governo prevê chegar ao fim do ano com a economia a crescer 2%.

Por sua vez, a inflação diminuiu para 2,2% em novembro, menos uma décima do que o valor registado em outubro.

Os produtos energéticos tiveram uma inflação de menos 0,9%, enquanto os produtos alimentares não transformados viram os preços subir 6% em novembro.

Em relação ao desemprego, o relatório do INE mostra que a taxa de desemprego baixou para 5,9% em outubro, com o número de desempregados a recuar para 329,1 mil.

Em relação a setembro, mês em que o nível de desemprego abrangia 6% da população ativa, a taxa de desemprego recuou 0,1 ponto percentual.

Com a melhoria no mercado de trabalho, a população desempregada recuou de 336,4 mil em setembro para 329,1 mil, o que representa uma diminuição quer em relação ao mês anterior (em 7,3 mil pessoas), quer em relação a três meses antes (em 4,0 mil pessoas), quer ainda em relação a outubro de 2024 (em 30,2 mil pessoas), indica o INE.