Economia da zona euro cresce 1,4% no terceiro trimestre

De acordo com os dados hoje divulgados pelo serviço estatístico europeu, entre julho e setembro o Produto Interno Bruto (PIB) da área do euro cresceu 0,2% face ao trimestre anterior e o dos 27 Estados-membros avançou 0,3%.A Irlanda (12,3%), a Polónia (3,7%) e Chipre (3,6%) apresentaram as maiores subidas homólogas nos seus PIB, com a Finlândia a registar o único recuo (-0,9%), entre os Estados-membros para os quais há dados disponíveis.Na comparação com o segundo trimestre, entre julho e setembro, o PIB da Suécia foi o que mais progrediu (1,1%), seguindo-se Chipre (0,9%), Portugal e Polónia (0,8%), com a Roménia e a Lituânia (-0,2% cada) a apresentarem a maior contração trimestral, seguidas pela Irlanda e Finlândia (-0,1% cada).Em Portugal, o PIB cresceu 2,4% face ao terceiro trimestre de 2024.No mesmo boletim, o Eurostat indica que a taxa de emprego aumentou 0,5% na zona euro e 0,6% na UE, na variação homóloga, e 0,1% e 0,2%, respetivamente, na comparação em cadeia.